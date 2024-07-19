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Novartis увеличила продажи...

Novartis увеличила продажи на 11% во II квартале

19.07.2024
13:25
Владимир Заболотских
Швейцарская фармкомпания Novartis отчиталась о росте чистых продаж на 11%, до 12,5 млрд долл. во II квартале 2024 года. Рост выручки обусловлен возросшими показателями продаж ключевых препаратов, в их числе — Entresto, Kesimpta, «Козэнтикс», Kisqali и Leqvio.
Фото: novartis.com

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о росте чистых продаж на 11%, до 12,5 млрд долл. во II квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете производителя лекарств.

Операционная прибыль Novartis показала рост на 19%, до 5 млрд долл. Компания также отчиталась о рентабельности в 39,6%, что почти на 3 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Увеличение выручки во II квартале произошло благодаря следующим препаратам:

  • Entresto (сакубитрил) предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности, продажи выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года;
  • Kesimpta (офатумумаб)  от рецидивирующих форм рассеянного склероза, +65%;
  • «Козэнтикс» (секукинумаб) от умеренной и тяжелой формы бляшечного псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита, +22%;
  • Kisqali (рибоциклиб) — от HR-положительного, HER2-отрицательного распространенного или метастатического рака молочной железы, +50%;
  • Leqvio (инклисиран) — от первичной гиперхолестеринемии или смешанной дислипидемии, +134%;
  • Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) — от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, +44%.

Также Novartis удалось достичь несколько хороших результатов в прошедшем квартале:

  • Fabhalta (iptacopan) получил одобрение в Европейском союзе, Японии и Китае при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Препарат стал первым одобренным для данного показания пероральным ингибитором фактора B системы комплемента;
  • Lutathera (lutetium (177Lu) oxodotreotide) получил одобрение в США при гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолях;
  • компания подала заявку на регистрацию Scemblix (asciminib), предназначенного для лечения хронического миелоидного лейкоза в качестве первой линии терапии, и atrasentan при IgA-нефропатии;
  • также представлены обновленные данные III фазы исследования NATALEE, демонстрирующие снижение риска рецидива рака у пациентов, принимавших Kisqali, на 28%.

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