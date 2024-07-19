Novartis увеличила продажи на 11% во II квартале

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о росте чистых продаж на 11%, до 12,5 млрд долл. во II квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете производителя лекарств.

Операционная прибыль Novartis показала рост на 19%, до 5 млрд долл. Компания также отчиталась о рентабельности в 39,6%, что почти на 3 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Увеличение выручки во II квартале произошло благодаря следующим препаратам:

Entresto ( сакубитрил) — предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности , продажи выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года;

сакубитрил) предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности Kesimpta ( офатумумаб) — от рецидивирующих форм рассеянного склероза, +65% ;

офатумумаб) «Козэнтикс» ( секукинумаб) — от умеренной и тяжелой формы бляшечного псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита, +22% ;

секукинумаб) от умеренной и тяжелой формы бляшечного псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита, Kisqali ( рибоциклиб ) — от HR-положительного, HER2-отрицательного распространенного или метастатического рака молочной железы, +50% ;

рибоциклиб HR-положительного, HER2-отрицательного распространенного или метастатического рака молочной железы, Leqvio ( инклисиран ) — от первичной гиперхолестеринемии или смешанной дислипидемии, +134% ;

инклисиран от первичной гиперхолестеринемии или смешанной дислипидемии, Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan ) — от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, +44% .

Также Novartis удалось достичь несколько хороших результатов в прошедшем квартале: