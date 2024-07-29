Novartis заключила сделку на 3 млрд долларов с Dren Bio для создания онкопрепаратов

Американская биотехнологическая компания Dren Bio и швейцарский фармацевтический гигант Novartis заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки онкологических препаратов. Об этом компании сообщили в пресс-релизе.

По условиям соглашения, Dren Bio получит от Novartis авансовый платеж в размере 150 млн долл., в том числе инвестиции в акционерный капитал на сумму 25 млн долл. Кроме того, американская компания может рассчитывать на дополнительные выплаты до 2,85 млрд долл. по мере достижения основных этапов разработки лекарственных средств.

Создание препаратов будет осуществляться на специальной платформе Dren Bio, которая может создавать биспецифические антитела. Их разрабатывают таким образом, чтобы они стимулировали миелоидные (иммунные) клетки только в присутствии целевого антигена на поверхности раковых клеток. Активированные миелоиды запускают процесс поглощения патологических клеток (фагоцитоза).

Это значительно повышает безопасность терапии. Преимущество такого подхода заключается в минимизации риска цитокинового шторма, свойственного T-клеточным терапиям.

Главный кандидатный препарат Dren Bio — DR-01. Он нацелен на аутореактивные CD8 Т-лимфоциты — клетки, которые способны распознавать и атаковать собственные антигены организма. Они участвуют в патогенезе многих аутоиммунных заболеваний. Эффективность лекарства оценивается в ходе II фазы клинических испытаний при цитотоксической лимфоме.

Ранее Novartis потерпела неудачу в области разработки биспецифических антител. В апреле 2023 года производитель отказался от биспецифического антитела BCMAxCD3, потенциального средства от множественной миеломы. Компания объяснила это решение жесткой конкуренцией в области препаратов, нацеленных на BCMA — белок, который играет важную роль в развитии онкогематологического заболевания.