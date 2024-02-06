Novo Nordisk купит за 11 млрд долл. заводы Catalent для производства препарата от ожирения

Novo Holdings, материнское предприятие Novo Nordisk, приобретет производителя препаратов Catalent за 16,5 млрд долл. Закрытие сделки ожидается в конце этого года. Об этом говорится в пресс-релизе холдинговой компании.

Novo Nordisk в свою очередь заявила, что впоследствии приобретет три производственные площадки Catalent у Novo Holdings за 11 млрд долл. Фармкомпания использует их для увеличения объемов производства своего популярного препарата от ожирения Wegovy (семаглутид). Производственные участки Catalent, расположенные в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (США), специализируются на розливе и укупорке флаконов и шприцов с лекарственными средствами.

Бельгийский и американский заводы Catalent уже производят Wegovy, однако благодаря заключенному соглашению площадки прекратят производство лекарств фармацевтических компаний и полностью сосредоточатся на продукте Novo Nordisk. Известно, что бельгийский завод Catalent неоднократно нарушал условия соблюдения стерильности в 2021 и 2022 годах, пишет Reuters.

Novo Nordisk увеличивает свои мощности по выпуску препарата на фоне конкуренции со стороны Eli Lilly, имеющей в своем портфеле Zepbound (tirzepatide). Аналитики подсчитали, что к концу десятилетия объем рынка лекарственных средств от ожирения может достичь 100 млрд долл.