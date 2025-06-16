Novo Nordisk лишилась патента на «Оземпик» в Канаде из-за неуплаты пошлины

Novo Nordisk утратила патентную защиту на противодиабетическое средство «Оземпик» (семаглутид) в Канаде из-за неуплаты ежегодной пошлины. Об этом говорится на сайте канадского патентного ведомства.

Последний раз датская компания заплатила взнос в 2018 году. Через год власти Канады направили уведомление о просрочке, но производитель проигнорировал требование внести 450 долл.

Пренебрежение формальностями повлечет многомиллиардный ущерб. Продажи «Оземпика» через канадские розничные аптеки принесли Novo Nordisk 2,5 млрд долл. в прошлом году — более 16% от общемировой выручки лекарства, которая составила около 15 млрд долл.

Несколько компаний уже подали заявки на выпуск дженериков семаглутида в Канаде. Швейцарская Sandoz заявила о планах запустить производство биоаналога в первом квартале 2026 года. Аналогичные намерения выразили Hikma Pharmaceuticals и Aspen Pharmaceuticals.

Глава Sandoz Ричард Сэйнор отметил в интервью изданию Endpoints News, что по масштабам потребления продукции на основе семаглутида Канада занимает второе место в мире. «Возникает закономерный вопрос о причинах этой ситуации. Не думаю, что канадцы отличаются от других крупным телосложением. Здесь явно присутствует влияние трансграничной торговли, как и в случае с инсулином», — пояснил он.

Под этим Сэйнор имел в виду массовые покупки лекарств американцами в Канаде из-за существенной разницы в ценах между двумя государствами. Похожая картина наблюдается с инсулином: тысячи американских диабетиков регулярно ездят в канадские города для приобретения жизненно необходимого препарата, который там стоит в несколько раз дешевле. Это создает искусственно высокий спрос на канадском рынке и объясняет, почему страна с населением 38 млн человек стала одним из крупнейших потребителей дорогостоящих препаратов в мире.

В США патентная защита «Оземпика» продлится как минимум до 2032 года. Novo Nordisk успешно защитила свои права в американских судах и урегулировала споры с потенциальными производителями дженериков.

Семаглутид относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Препарат имитирует действие естественного гормона, который регулирует уровень сахара в крови, замедляет опорожнение желудка и снижает аппетит. «Оземпик» изначально разрабатывался для лечения диабета 2-го типа, но также используется для похудения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.