«Ново Нордиск» оспорила доначисление 1 млрд рублей налогов

ООО «Ново Нордиск» (российская структура датской компании Novo Nordisk) подало в Арбитражный суд столицы иск к инспекции ФНС № 31 по Москве. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на карточку дела. Компания просит признать недействительным решение налоговиков «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС со стоимости расходов на сумму более 1 млрд руб.».

Другие детали в карточке не приводятся. Заседание по этому делу назначено на 21 августа. В российском представительстве Novo Nordisk от комментариев отказались. В ФНС на запрос издания не ответили.

В марте 2022 года производитель объявил о прекращении инвестиций в маркетинг и новые клинические исследования в России. Несмотря на это, выручка ООО «Ново Нордиск» в прошлом году по РСБУ выросла почти на 17%, до 15 млрд руб., чистая прибыль составила более 689 млн руб.

В результате проверок налоговый орган выявил нарушения со стороны Novo Nordisk в применении вычетов по НДС (уменьшение налогов), за что компании было доначислено более 1 млрд руб., пояснила «Ведомостям» ведущий юрист адвокатского бюро «Дудко и партнеры» Елена Задкова.

По словам управляющего партнера юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгения Тимофеева, в данном случае претензия связана со взаимодействием фармпроизводителя с поставщиками, у которых он приобрел определенные услуги. Налоговая инспекция посчитала, что Novo Nordisk заключала сделки с аффилированными лицами, что является нарушением налогового законодательства, уточнил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Также вполне возможно, что госорган пересмотрел принципы налогообложения отдельных контрактов Novo Nordisk, в связи с чем доначислил компании НДС.

Эксперты оценивают шансы структуры датской компании выиграть иск как «минимальные». Судебная практика показывает, что суд зачастую принимает сторону налогового органа. Компании необходимо доказать, что все операции были осуществлены в действительности, они основаны на реальных сделках с существующими контрагентами, не связанными с ней. Кроме того, если истец не докажет суду обоснованность применения налоговых вычетов, то может быть назначена независимая экспертиза, которая затянет разбирательства.