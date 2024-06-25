Novo Nordisk получила одобрение на продажу Wegovy в Китае

Китайский регулятор одобрил препарат от ожирения Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk. Об этом говорится в пресс-релизе датского производителя.

Китайский рынок — второй по величине в мире после США. Препарат будет изначально выписываться пациентам с ИМТ больше 30 кг/м2 и как минимум одним сопутствующим заболеванием, связанным с ожирением, сообщила компания.

В 2026 году истекает срок действия патента на семаглутид, действующее вещество Wegovy, в КНР. Китайский регулятор одобрил его под торговой маркой «Оземпик» в качестве средства от диабета второго типа в 2021 году. По данным Novo Nordisk, в прошлом году продажи противодиабетического лекарства в Китае, включая Гонконг и Тайвань, выросли в два раза, составив 4,8 млрд датских крон (около 698 млн долл.).

В 2022 году Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая признало патент Novo Nordisk на семаглутид недействительным из-за недостатка данных исследований, подтверждающих заявленные свойства. Компания подала апелляцию, но дело до сих пор находится на рассмотрении Пекинского суда по интеллектуальной собственности.

На этом фоне у датского производителя появились конкуренты на китайском рынке, которые ведут разработку 15 дженериков семаглутида. Компания Hangzhou Jiuyuan уже подала заявку на одобрение своего аналога препарата в апреле этого года.

Более половины населения Китая страдает от избыточного веса или ожирения, следует из доклада Национальной комиссии по здравоохранению страны за 2020 год.

Novo Nordisk также сообщила о планах построить завод по производству препаратов Wegovy и «Оземпик» в США, выделив на эти цели 4,1 млрд долл. Завод будет расположен в городе Клейтон, штат Северная Каролина. Его строительство завершится в период с 2027 года по 2029 год.