Novo Nordisk прекратит поставки аналога «Оземпика» в таблетках

Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок в Россию «Ребелсаса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение службы. «В ноябре 2022 года ООО «Ново Нордиск» официально оповестил Росздравнадзор о прекращении поставок препарата «Ребелсас» (семаглутид) с 2024 года», — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре подчеркнули, что на российском фармрынке есть аналоги этого препарата — взаимозаменяемые в рамках фармакотерапевтической группы препараты с МНН эксенатид, дулаглутид и лираглутид.

Ранее стало известно, что Novo Nordisk уведомила о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик» с декабря 2023 года. Согласно законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за год предупредить об этом.

Оба препарата имеют одно и то же МНН — семаглутид. Он относится к группе гипогликемических средств — аналогов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Они применяются у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. «Оземпик» выпускается в форме раствора для подкожного введения и показан «на фоне диеты и физических упражнений для улучшения гликемического контроля».

«Ребелсас» — таблетки: показаны для пациентов «с неудовлетворительным контролем СД2 в дополнение к диете и физической нагрузке для улучшения контроля гликемии».

В России зарегистрированы еще три МНН, относящиеся к аналогам глюкагоноподобного пептида-1 — лираглутид и дулаглутид. Дулаглутид имеет торговое наименование «Трулисити» и принадлежит компании Eli Lilly. Его показание — «у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа с целью улучшения гликемического контроля». Регудостоверением эксенатида владеет AstraZeneca, он зарегистрирован под торговым наименованием «Баета», показание аналогичное — сахарный диабет 2-го типа в дополнение к диете и физической нагрузке для достижения адекватного гликемического контроля.

Лираглутид имеет два торговых наименования — «Виктоза» и «Саксенда». Оба препарата компании Novo Nordisk. Но они имеют разные показания. Первое лекарство назначается также пациентам с сахарным диабетом 2-го типа для гликемического контроля. А «Саксенда» назначается в качестве дополнения к низкокалорийной диете и усиленным физическим нагрузкам для снижения массы тела.

В 2022 году продажи двух МНН значительно выросли: лираглутид – на 53%, семаглутид – на 100%. У дулаглутида и эксенатида динамика отрицательная ­– снижение на 36 и 7% соответственно.

У дулаглутида перерыва в поставках не было, в 2023 году в оборот введено две серии. В 2022 году в гражданский оборот введено 12 серий «Оземпика» и одна в 2023-м, «Ребелсас» – в 2022 году 25 серий, в 2023 – две, «Виктоза» – пять серий в 2022 году, «Саксенда» ­– пять серий в 2022 году, в 2023 – одна.

О том, какие лекарства были в 2022 году в дефиците, читайте в следующем номере газеты «Фармацевтический вестник» № 10 (1109) от 18.04.2023 года.