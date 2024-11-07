Novo Nordisk увеличила квартальную выручку благодаря росту продаж Wegovy на 79%

Novo Nordisk сообщила о росте продаж в III квартале 2024 года на 23%, до 71,3 млрд датских крон (почти 10,3 млрд долл.), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года благодаря препаратам от ожирения и диабета. Об этом говорится в квартальном финансовом отчете датской фармацевтической компании.

С января по сентябрь этого года общие продажи Novo Nordisk также выросли на 23%, до 204,7 млрд крон (29,5 млрд долл.), относительно первых 9 месяцев прошлого года. При этом чистая прибыль производителя за этот период увеличилась на 18%, до 72,8 млрд крон (10,5 млрд долл.), следует из публикации.

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) на основе семаглутида – главный источник доходов датской фармкомпании. Wegovy, предназначенный для лечения ожирения, продемонстрировал самый резкий рост продаж: препарат принес компании 17,3 млрд датских крон (2,5 млрд долл.), что на 79% больше, чем в тот же период 2023 года. Как отмечается, за первые 9 месяцев этого года выручка с реализации лекарственного средства увеличилась на 76%, до 38,3 млрд крон (5,5 млрд долл.).

Почти половину квартальной выручки производителя обеспечил «Оземпик», который заработал Novo Nordisk 29,8 млрд крон (4,3 млрд долл.), что на 26% выше показателей 2023 года. За 9 месяцев этого года доходы от продаж противодиабетического средства выросли на 32% в годовом исчислении, достигнув отметки в 86,5 млрд крон (12,5 млрд долл.).

Продажи перорального препарата «Ребелсас» в III квартале выросли на 23%, до 5,5 млрд крон (0,8 млрд долл.), а за первые 9 месяцев 2024 года – на 28%, до 16,4 млрд крон (2,4 млрд долл.).

С января по сентябрь общие продажи агонистов ГПП-1 составили 107 млрд крон (15,4 млрд долл.), увеличившись на 25% по сравнению с прошлым годом. Доля Novo Nordisk на мировом рынке препаратов этого класса составила 55,6%.

Генеральный директор компании Ларс Фруергор Йоргенсен отметил, что спрос на эти лекарства значительно превышает производственные возможности как Novo Nordisk, так и их конкурента Eli Lilly. В конце октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) исключило Wegovy и «Оземпик» из списка дефицитных препаратов.

Датская компания также имеет в портфеле широкую линейку инсулинов («Тресиба», «Левемир», Xultophy, Awiqli, Ryzodeg, «НовоМикс», «НовоРапид»). За прошедшие 9 месяцев коммерческая реализация этой продукции выросла на 10%, до 39,5 млрд датских крон (5,7 млрд долл.).