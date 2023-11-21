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Новое подразделение AstraZeneca...

Новое подразделение AstraZeneca будет разрабатывать препараты с помощью ИИ

21.11.2023
16:04
Владимир Заболотских
AstraZeneca запустила подразделение Evinova, основной деятельностью которого будет внедрение цифровых решений в сферу здравоохранения, Evinova уже получила двух клиентов в лице исследовательских организаций Parexel и Fortrea.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Компания AstraZeneca объявила о запуске нового подразделения Evinova, которое займется цифровыми решениями для фармацевтики и здравоохранения. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя.

Новое подразделение будет предлагать свои услуги через специальную платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ). Компании, имеющие доступ к ней, смогут получать технологические решения по разработке лекарственных средств, которые AstraZeneca использует по всему миру. Evinova также будет внедрять дистанционный мониторинг пациентов и цифровую терапию.

Как считает производитель, цифровые технологии подразделения помогут оптимизировать процессы разработки препаратов и проведения клинических испытаний, а также снизить затраты и нагрузку на систему здравоохранения. Клинические испытания, по данным AstraZeneca, обычно занимают более семи лет. Рынок цифрового здравоохранения растет примерно на 14% в год, и к 2032 году его объем составит более 900 млрд долл., отмечает компания. 

Исследовательские организации Parexel и Fortrea, которые предлагают цифровые продукты и услуги в фармацевтической и биотехнологических сферах по всему миру, уже стали первыми клиентами платформы Evinova. Чтобы активизировать свою деятельность, подразделение AstraZeneca заключило сотрудничество с такими ИТ-гигантами, как Accenture и Amazon Web Services.

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