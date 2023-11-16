Новые генные технологии включили в список технологий для заключения СПИК

Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение № 3133-р от 09.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением № 3143-р от 28.11.2020.

Согласно документу, в перечне появились следующие позиции, касающиеся секвенирования:

технология нанопорового секвенирования;

технология анализа химического состава объектов оптическими методами;

технология определения параметров биологических жидкостей человека путем анализа цифровых RGB, полученных после обработки видеоизображения реагентных зон тестовых полосок с помощью ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью);

технология массового параллельного секвенирования нуклеиновых кислот.

Кроме того, в перечень были добавлены и позиции, касающиеся медицинских ускорителей: