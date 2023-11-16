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Новые генные технологии...

Новые генные технологии включили в список технологий для заключения СПИК

16.11.2023
18:19
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестконтрактов. Изменения касаются секвенирования и медицинских ускорителей.
Фото: Таисия Кубрина

Правительство включило новые генные технологии в список технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующее распоряжение № 3133-р от 09.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденный распоряжением № 3143-р от 28.11.2020.

Согласно документу, в перечне появились следующие позиции, касающиеся секвенирования:

  • технология нанопорового секвенирования;
  • технология анализа химического состава объектов оптическими методами;
  • технология определения параметров биологических жидкостей человека путем анализа цифровых RGB, полученных после обработки видеоизображения реагентных зон тестовых полосок с помощью ПЗС-матрицы (прибор с зарядовой связью);
  • технология массового параллельного секвенирования нуклеиновых кислот.

Кроме того, в перечень были добавлены и позиции, касающиеся медицинских ускорителей:

  • технология производства медицинских линейных ускорителей электронов;
  • технология производства терапевтического комплекса на базе протонного линака на 230 МэВ;
  • технология ранней диагностики, терапии, интраоперационной навигации и профилактики рецидивов злокачественных опухолей;
  • технология имплантируемых систем с дистанционно заряжаемыми источниками энергии;
  • технология создания портативных автоматических анализаторов нуклеиновых кислот на основе одноразовых картриджей;
  • технология производства эндовидеосистемы высокой четкости;
  • технология ранней диагностики и контроля лечения сердечно-сосудистых заболеваний на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных.

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