Новые назначения в штаб-квартире Merck

13:13
14 декабря 2018

Елена Григорьева

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Компания Merck & Co. («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады  – MSD) объявила о том, что Адам Шехтер, возглавлявший в компании направление глобального здравоохранения (Global Human Health) оставит свой пост  после 31 декабря 2018 г. и перейдет на должность советника генерального директора компании.

Его отставка  спровоцировала два новых назначения. В MSD объявили о том, что создаются две новые позиции в исполнительном комитете компании. На должность коммерческого директора  назначен Фрэнк Клайберн, а директором по маркетингу стал Майкл Налли.

Адам Шехтер присоединился к команде Merck 30 лет назад (в 1988 г.). Президентом GHH он являлся с 2010 г. Как отмечают в компании, Адам Шехтер отвечал за эффективность бизнеса в области здравоохранения в период значительных изменений. Адам Шехтер также руководил интеграцией Merck и Schering-Plough.

«Для меня было честью быть в команде Merck в течение 30 лет, - сказал Шехтер. - Я горжусь тем, как мы изменили наш бизнес и смогли сделать доступными наши лекарства и вакцины  более чем в 140 странах мира. Я знаю, что Фрэнк и Майк разделяют эту страсть к достижению миссии Merck».

Фрэнк Клайберн, который вступит в должность коммерческого директора с 1 января 2019 г., ранее занимал ряд руководящих постов в Merck. В его послужном списке кресло президента глобального онкологического бизнеса Merck. В своей новой роли Клайберн будет подчиняться непосредственно Кену Фрейзеру и станет членом Исполнительного комитета.

Он будет отвечать за все операции и P & L в коммерческом портфеле Merck по здравоохранению в мире.

Клайберн присоединился к Merck в 2008 г. и отвечал за многочисленные мировые фармацевтические франшизы, включая диабет, ССЗ и направление женского здоровья, а также за руководство отделами маркетинга и продаж.

Майкл Нэлли, который станет директором по маркетингу с 1 января 2019 г., работает в Merck с 2003 г. В его зоне ответственности в разное время были обязанности управляющего директора компании в Великобритании, Ирландии и Швеции, а также различные должности в коммерческих операциях, развитии бизнеса и отношениях с инвесторами. В своей новой роли Налли будет подчиняться непосредственно Кену Фрейзеру и станет членом Исполнительного комитета. Майкл Налли будет отвечать за глобальный маркетинг и долгосрочную стратегию франшизы по всему портфелю компании.

Компании
Merck

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