Новые подноминации «Платиновой унции» позволят оценить влияние на рынок регионального бизнеса

Важное новшество: по итогам 2022 года состав номинаций «Платиновой унции» скорректирован — появились отдельные подноминации для региональных аптечных сетей (в номинации «Аптечная сеть года»), нишевых и специализированных производителей (в подноминации «Производитель ЛС» номинации «Компания года»).

В условиях высокой концентрации крупных игроков на рынке небольшие компании и региональные аптечные сети (АС) получили шанс быть замеченными экспертами премии.

О важности замечать успехи нишевых компаний и региональных АС поговорили с заместителем генерального директора AlphaRM Татьяной Литвиновой.

По ее словам, региональные и локальные АС — это особая категория аптечных учреждений, которая часто делает ставку на региональные особенности потребителя.

«Малые сети (до 10—12 точек) отлично понимают ситуацию с лекарственным обеспечением региона, в котором работают, видят нужды населения и, учитывая все факторы, оперативно реагируют на спрос, формируют эффективную ассортиментную матрицу с учетом востребованных и необходимых в регионе ЛП. А «Марии Васильевны» и «Ларисы Ивановны», много лет работающие в этих сетях, — это уже не только провизор/фармацевт, это друг семьи»,— комментирует Татьяна Литвинова.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживают аптеки, работающие в удаленных населенных пунктах и для небольших территорий.

В РФ есть регионы, не сильно охваченные федеральными аптечными сетями. Возможно, экспансию тормозят сложности с доставкой, а также ограничения, связанные с развитием e-commerce — этому инструменту федеральные аптечные сети уделяют большое внимание.

«Сегодня мы видим, что малые локальные аптечные сети легко закрывают потребности маленьких городов, — отмечает Татьяна Литвинова. — При этом благодаря хорошему знанию региона и продуманной ассортиментной матрице они работают эффективно. Безусловно, их выручки вряд ли приблизятся к показателям федеральных сетей, но их значимость от этого не снижается. Часто федеральные лидеры не являются лидерами региона, а для региональных сетей не всегда важно быть лидером на уровне России, но очень важно быть лидером в своем родном регионе».

Говоря о нишевых и специализированных производителях, Татьяна Литвинова отмечает, что они часто являются драйвером роста фармацевтического рынка, выпускают на российский рынок уникальные лекарственные средства, но им сложно соперничать с лидерами рынка по объему продаж.

«Такие компании заслуживают, чтобы их выделяли, показывая тем самым фармацевтическому сообществу, что работа значима и высоко ценится», — говорит Татьяна Литвинова.

Несмотря на небольшой (в сравнении с крупнейшими игроками) объем бизнеса, у региональных АС, нишевых и специализированных производителей имеется конкурентный потенциал. Благодаря предложенным организационным комитетом «Платиновой унции» номинациям у них появилась возможность претендовать на звание лучших в своих категориях.

Тайминг XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция»

10 февраля — завершение первого этапа голосования и сбора заявок на участие в заявочных номинациях

20 февраля — старт второго этапа голосования

31 марта — результаты конкурса отправляются на аудит

20 апреля — предварительная дата проведения церемонии награждения победителей «Платиновой унции»