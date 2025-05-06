Новые правила работы с метанолом вступят в силу с сентября

Утверждены новые санитарные правила СП 2.2.5.4116-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об этом № 7 от 27.03.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Документ заменит постановление Главного государственного санитарного врача № 99 от 12.07.2011, которое признается утратившим силу.

Правила касаются всех предприятий, использующих метанол в производстве. Однако в документе уточняется, что использование метанола разрешено только там, где его нельзя заменить менее токсичными веществами. В одном производственном помещении нельзя одновременно или поочередно применять метанол и этиловый спирт, также нельзя хранить их в одном помещении.

Производственные процессы с применением метанола или веществ, содержащих метанол, должны быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работающих с метанолом.

Производственные помещения, в которых используется метанол, должны иметь:

естественное проветривание;

пол из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками;

гидранты для воды;

приточно-вытяжную и местную вентиляции.

Нельзя работать с метанолом при неработающей вентиляции, лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

При работе с метанолом нужно использовать средства индивидуальной защиты (специальную одежду, специальную обувь, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз). Если метанол попал на средства индивидуальной защиты, их необходимо снять и заменить на чистые. При попадании метанола на лицо и руки нужно сразу промыть загрязненные участки большим количеством проточной воды.

Разлитый метанол с поверхностей убирают сорбентом. Сливать отработанный метанол и содержащие его вещества в канализацию запрещено: их нужно собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на утилизацию и уничтожение.

Постановлением также установлены требования к помещениям, где производится отпуск метанола.

Документ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении один из законопроектов, касающихся оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Им предлагается ввести оборотные штрафы за нарушение требований к обороту метанола, а изъятые жидкости утилизировать. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта.