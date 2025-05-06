Бизнес
new
Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Новые правила работы...

Новые правила работы с метанолом вступят в силу с сентября

06.05.2025
17:45
Дина Коблова
Обновлены санитарные правила по работе с метанолом. Документ устанавливает правила к помещениям, в которых проводится работа с метанолом, а также к одежде персонала, который с ним работает. Новые правила заменят документ от 2011 года и вступят в силу с сентября и будут действовать до 2031 года.
Фото: 123rf.com

Утверждены новые санитарные правила СП 2.2.5.4116-25 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об этом № 7 от 27.03.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Документ заменит постановление Главного государственного санитарного врача № 99 от 12.07.2011, которое признается утратившим силу.

Правила касаются всех предприятий, использующих метанол в производстве. Однако в документе уточняется, что использование метанола разрешено только там, где его нельзя заменить менее токсичными веществами. В одном производственном помещении нельзя одновременно или поочередно применять метанол и этиловый спирт, также нельзя хранить их в одном помещении.

Производственные процессы с применением метанола или веществ, содержащих метанол, должны быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работающих с метанолом.

Производственные помещения, в которых используется метанол, должны иметь:

  • естественное проветривание;
  • пол из непроницаемого для метанола материала с уклоном и стоками;
  • гидранты для воды;
  • приточно-вытяжную и местную вентиляции.

Нельзя работать с метанолом при неработающей вентиляции, лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции.

При работе с метанолом нужно использовать средства индивидуальной защиты (специальную одежду, специальную обувь, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз). Если метанол попал на средства индивидуальной защиты, их необходимо снять и заменить на чистые. При попадании метанола на лицо и руки нужно сразу промыть загрязненные участки большим количеством проточной воды.

Разлитый метанол с поверхностей убирают сорбентом. Сливать отработанный метанол и содержащие его вещества в канализацию запрещено: их нужно собирать в герметично закрывающуюся тару и передавать на утилизацию и уничтожение.

Постановлением также установлены требования к помещениям, где производится отпуск метанола.

Документ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении один из законопроектов, касающихся оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Им предлагается ввести оборотные штрафы за нарушение требований к обороту метанола, а изъятые жидкости утилизировать. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.