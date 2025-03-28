Новый министр здравоохранения США уволит 10 тыс. сотрудников и закроет половину офисов

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший планирует сократить около 10 тыс. штатных должностей и закрыть половину региональных представительств. Об этом пишет агентство Reuters.

В результате численность персонала снизится на 24% — с 82 тыс. до 62 тыс. человек, часть из них уже покинула министерство по собственному желанию. По словам Кеннеди, цель реформы — не просто уменьшить бюрократический аппарат, а переориентировать работу ведомства на решение ключевых задач, в том числе борьбу с эпидемией хронических заболеваний в стране.

Увольнения затронут около 3500 сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое входит в структуру американского Минздрава. При этом отмечается, что рабочие места сохранят специалисты, проверяющие лекарства, медицинские изделия и продукты питания.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) лишатся 2400 кадров. При этом в состав ведомства войдет Администрация по стратегической готовности и реагированию – орган, отвечающий за координацию действий при чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения, со штатом в 1000 специалистов.

В Национальных институтах здравоохранения (NIH) — учреждении по медицинским исследованиям — работу потеряют 1200 человек в 27 подразделениях. Меньше всего пострадают центры, предоставляющие услуги по государственным программам медицинского страхования в США Medicare и Medicaid, – им придется попрощаться только с 300 работников.

Кеннеди-младший – известный антивакцинатор, который занял министерский пост в феврале. Также он возглавил Комиссию по борьбе с хроническими заболеваниями среди детей, созданную президентом США Дональдом Трампом.

Между тем FDA уже испытывает серьезные трудности с соблюдением сроков рассмотрения заявок на регистрацию новых медицинских устройств и табачных изделий, сообщает Reuters. Сотрудники вынуждены взять на себя вдвое больше заявок, при этом отложив другую работу, такую как надзор за экспертами и подготовку предварительных заключений, чтобы уложиться в сроки.