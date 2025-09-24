Новым генпрокурором России назначен Гуцан 

Александр Гуцан назначен генеральным прокурором России, указ № 675 от 24.09.2025 подписал президент Владимир Путин.

С 2007-го по 2018 год Гуцан занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Гуцан сменил на посту генпрокурора Игоря Краснова, занимавшего эту должность с 2020 года. В начале 2025 года полномочия Краснова были продлены на пять лет. Однако в июле освободилась должность председателя Верховного суда после смерти Ирины Подносовой, возглавлявшей высшую судебную инстанцию с 2024 года. Краснов был единственным кандидатом на этот пост, его рекомендовала назначить Высшая квалификационная коллегия судей РФ.



В статусе кандидата на пост генпрокурора, выступая накануне на заседании в Совете Федерации, Гуцан заявил, что прокурорам нужно акцентировать внимание на своевременном получении гражданами льготных лекарственных препаратов. По его словам, лекобеспечение — одно из приоритетных направлений надзорной деятельности органов прокуратуры.

«Вы знаете, что лекарственное обеспечение населения является одним из самых значимых направлений развития системы нашего здравоохранения, в связи с чем органы прокуратуры повсеместно принимают меры по защите нарушенных прав граждан на получение необходимых медикаментов, импортных препаратов. Также расширена категория граждан, которые имеют право получить бесплатно эти препараты, и которые обеспечиваются за счет бюджета», — заявил Гуцан (цитата по ТАСС).

Он также отметил необходимость регулярно проверять исполнение закона об использовании финансовых средств, выделяемых на льготное лекобеспечение.

По словам Гуцана, прокуратура также усилит надзор за защитой бизнеса, в том числе для исключения случаев незаконного уголовного преследования. Говоря о возбуждении уголовных дел, которые фактически направлены на устранение конкурентов в бизнесе, он заявил, что необходимо «добиться исполнения законов, которые в настоящее время существуют».

Кроме того, в должности генпрокурора Гуцан намерен выстроить диалог между прокуратурой и региональными законодателями.

«Прокуратура располагает в настоящее время уникальной информацией. Мы видим, где работают законы, где создаются проблемы или даже злоупотребления. Поэтому полагаю и считаю необходимым активизировать, по большому счету, системный диалог между органами прокуратуры и региональными законодательными собраниями и органами местного самоуправления», — отметил он.