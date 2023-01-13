Ноябрь стал худшим месяцем по поставкам иностранных ветпрепаратов

Общий объем поставок иностранных ветеринарных препаратов в Россию, кроме отгрузок из стран ЕАЭС, за период с января по ноябрь 2022 года достигал 34 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2021 года фиксировалась на уровне скромных 2% (в рублях). Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Натуральная динамика опережала денежный показатель прироста. Относительно января—ноября 2021 года отгрузки в упаковках выросли на 5,1%, всего с начала года в нашу страну было ввезено 30,6 млн упак. ветпрепаратов. Поставки кормовых добавок при этом сокращались как в денежном выражении (-6,5%), так и в отношении ввезенного тоннажа (-11,3%). Всего по итогам первых 11 месяцев 2022 года в Россию было ввезено 133,9 тыс. тонн кормовых добавок на сумму 37 млрд руб.

Ноябрьские итоги работы участников внешнеэкономической деятельности в отношении ветпрепаратов были одними из худших в прошлом году с точки зрения динамики, прирост рублевого объема поставок составил -28% (ввезено на 2,68 млрд руб.), отгрузки в упаковках упали на 16% (до 3,05 млн упак.). Худший результат до этого фиксировался только в январе 2022 года. Отгрузки кормовых добавок сократились в денежном выражении на 11% до 3,0 млрд руб. Аналитики отмечают, что натуральная динамика не просто лучше, здесь зафиксирован абсолютный максимум прироста за последние 11 месяцев. Относительно ноября 2021 года ввоз кормовых добавок вырос на 23%, всего за период было отгружено 13,7 тыс. тонн соответствующей продукции.

Общее количество компаний-поставщиков ветпрепаратов в текущем году заметно сократилось, в январе—ноябре 2022 года отгрузки осуществлялись 92 компаниями, на 12 меньше, чем годом ранее. Общий оборот компаний, приостановивших поставки, составлял всего порядка 1,3% от общего денежного объема ввезенной продукции. Из числа прекративших отгрузки организаций аналитики RNC Pharma отмечают испанскую «РН Албио», в январе—ноябре 2021 года компания отгружала всего одно наименование — антибактериальный препарат для сельскохозяйственных животных (СХЖ) «Феноксипен».

В отношении новых поставщиков, поставки продукции которых в 2021 году не фиксировались, аналитики отмечают словенскую «Фармагал-Био», компания также отгружала одно наименование — комбинированную вакцину «Ротагал» для СХЖ. Из числа компаний, показавших максимальные темпы роста в рамках анализируемого периода, — испанская «Кемикал иберика» (денежный объем вырос в 10 раз). Компания отгружала в Россию всего одно наименование — препарат для ингаляционного наркоза «Изоник».

Число поставщиков кормовых добавок за год тоже сильно сократилось, в январе—ноябре 2022 года фиксировались отгрузки со стороны 207 компаний, это на 45 меньше, чем годом ранее. Суммарная доля компаний, приостановивших поставки в 2021 году, составляла порядка 3,8%. Максимальные объемы тут приходились на китайскую «Би-лонг корпорейшн», речь шла о поставках холина хлорида. Крупнейшим из новичков в 2022 году стала индонезийская «Пт. Чейл Чеданг», компания отгружает L-лизин моногидрохлорид и лизин сульфат. В числе игроков с максимальной динамикой поставок аналитики также отмечают компанию «Хилен» из Поднебесной (рост в 12,4 раза в рублях). В прошлом году производитель отгружал в Россию две позиции: бетаин гидрохлорид и холин хлорид.

Динамика объемов поставок ветеринарных ЛП и кормовых добавок в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за январь 2021 г. — ноябрь 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)