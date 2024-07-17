«Нубека» показала эффективность при раке предстательной железы

Bayer сообщила о положительных результатах III фазы исследования ARANOTE, в котором оценивалась эффективность «Нубеки» (даролутамид) в комбинации с андроген-депривационной терапией (АДТ) при метастатическом гормоночувствительным раке предстательной железы (мГЧРПЖ).

«Нубека» и АДТ способствовали значительному увеличению (% не указан) выживаемости пациентов с мГЧРПЖ без радиологического прогрессирования (т.е. не наблюдается роста опухоли или появления новых очагов рака по результатам лучевой диагностики) по сравнению с плацебо в сочетании с АДТ. Препарат имеет такой же профиль безопасности, как и плацебо.

Bayer планирует представить детальные результаты ARANOTE на предстоящем научном конгрессе и подать данные в регуляторные органы для расширения показаний к применению препарата.

Даролутамид — это пероральный антагонист андрогеновых рецепторов. Андрогены стимулируют рост и деление клеток предстательной железы. Они связываются с андрогеновыми рецепторами, запуская каскад реакций, приводящих к активации генов, ответственных за рост и выживание клеток. Препарат Bayer блокирует действие рецепторов, чтобы мужские половые гормоны не могли связаться с ними. Благодаря этому раковые клетки не получают сигналы для роста и размножения, в результате чего рост опухоли замедляется или прекращается.

Препарат «Нубека» был разработан компаниями Bayer и Orion. FDA одобрило его в 2019 году при неметастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы. Впоследствии пероральная форма препарата получила одобрение при мГЧРПЖ в комбинации с доцетакселом компании Sanofi. Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало, что риск смерти у пациентов, получавших даролутамид в дополнение к АДТ и доцетакселу, снизился на 32,5% по сравнению с группой, получавшей только АДТ и доцетаксел.

Рак предстательной железы — второй по распространенности среди мужчин и одна из пяти наиболее частых причин смерти от рака среди мужчин во всем мире. В 2020 году у примерно 1,4 млн мужчин был диагностирован рак предстательной железы, около 375 тыс. умерли от этого заболевания. При первичной диагностике рака предстательной железы мГЧРПЖ обнаруживают примерно у каждого десятого пациента.