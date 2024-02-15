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ООН сообщила о...

ООН сообщила о полном истощении запасов вакцин от холеры в мире

15.02.2024
13:26
Владимир Заболотских
Запасы вакцин от холеры в мире подошли к концу. По заявлению ЮНИСЕФ и ВОЗ, вспышки инфекции в различных регионах привели к тотальному дефициту препаратов.
Фото: who.int

Глобальные запасы вакцин против холеры полностью израсходованы. Подошел к концу также месячный склад препаратов, которые предназначались для стран, борющихся с крупными вспышками вируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение двух организаций, действующих под эгидой ООН.

Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что к концу этого года прогнозируется недостаток 50 млн доз вакцин от холеры на фоне увеличивающегося числа случаев заражения инфекцией.

«Запасы кончились», – подчеркнул Филипп Барбоза, руководитель группы по борьбе с холерой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Острая нехватка вакцин против холеры возникла с октября 2022 года. Тогда ВОЗ рекомендовала вводить одну вместо двух доз вакцины из-за дефицита, сообщал The Associated Press.

Недавний всплеск заболеваемости в Замбии и Зимбабве еще сильнее сказался на скудных поставках. Только в январе было зарегистрировано 40 900 случаев заражения холерой и 775 летальных исходов в 17 странах, говорится в отчете ВОЗ о ситуации по заболеваемости холерой в мире.

По словам заместителя директора отдела поставок вакцин в ЮНИСЕФ Эндрю Джонса, ежемесячно организация получает в распоряжение около 2,5 млн доз вакцины от холеры. В этом году общее число доступных препаратов составит 40 млн. Однако это не удовлетворит существующий спрос. В 2024 году потребуется от 90 млн до 100 млн доз вакцин для реагирования на эпидемии и проведения кампаний профилактической иммунизации населения.

Преквалификацию от ВОЗ прошли три оральные вакцины против холеры:

  • Dukoral – моновалентная вакцина, разработанная на основе цельноклеточного убитого формалином и нагреванием вируса V. cholerae O1. Производителем является шведская компания Valneva Sweden AB.
  • ShanChol – двухвалентная цельноклеточная вакцина, которая содержит как O1, так и O139 серогруппы, являющиеся возбудителями холеры. Индийская Shantha Biotechnics – производитель препарата.
  • Euvichol-Plus – вакцина против холеры, имеющая такой же состав, как и ShanChol. Производителем выступает корейская EuBiologics.

Они применяют среди детей в возрасте от 2 лет. Для обеспечения полноценной защиты на два-три года от вируса пациентам вводят две дозы препарата.  

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