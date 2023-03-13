Объем экспорта фармтоваров из России сократился в два раза

Федеральная таможенная служба России сообщила, что частично возобновляет публикацию данных статистики внешней торговли. Объем экспорта фармацевтических товаров из России по итогам 2022 года сократился в два раза (на 52%). Он составил 1,28 млрд долл., следует из данных ФТС. В 2021 году объем достигал 2,66 млрд долл. В то же время импорт увеличился на 16,3% — с 13,79 млрд долл. в 2021 году до 16,04 млрд долл. в прошлом году. Таким образом, оборот фармпродукции в 2022 году составил 17,32 млрд долл.

В апреле 2022 года Reuters со ссылкой на западные источники в отрасли и представителя Европейской комиссии сообщил, что медицинские изделия и лекарства не подпадают под санкции, но их доставка в Россию сталкивается с транспортными, страховыми и таможенными препятствиями. Объем поставок, согласно данным ВТО, ранее составлял около 1,5 млрд евро (1,6 млрд долл.) в год. По данным источников, экспорт в Россию составляет примерно половину от прежних объемов.

В том же месяце тогдашний глава ФТС Владимир Булавин сообщил журналистам, что служба временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений». По его словам, импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. Он тогда объяснил это тем, что на лекарственные средства не распространяются санкции. Основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Наиболее дорогостоящие лекарства поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады, добавил глава ФТС.