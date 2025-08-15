Объем госзакупок лекарств снизился на 19% год к году

По итогам первых семи месяцев 2025 года объем государственных закупок лекарств составил 531,6 млн руб., что на 19% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году. Сводные данные по госзакупкам препаратов в январе — июле 2025 года представили в IT-компании «Курсор».

Всего с начала года было объявлено 297 тыс. тендеров на сумму 683,52 млрд руб. В прошлом году за этот же период было объявлено примерно столько же тендеров в денежном выражении и на 11% больше в натуральном.

Как следует из отчета, проведено 308 тыс. торгов на сумму 691,86 млрд руб. (учитывая торги, объявленные в конце 2024 года, но разыгранные в этом году). Из них:

состоялись 179 тыс. торгов на 518,39 млрд руб.;

не состоялись 122 тыс. торгов на 171,94 млрд руб. (33%, в 2024 году — 25%).

Объем закупок у единственного поставщика без объявления тендерных процедур снизился на 57% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество же таких закупок выросло на 16%.

В тройку регионов с наибольшим приростом закупок вошли: Челябинская (+60%), Свердловская (+59%) и Ростовская (+54%) области.

Среди фармпроизводителей с самым высоким процентом прироста по отношению к прошлому году — Gilead (+40%), AbbVie (+20%) и Novartis (+6%). Среди поставщиков лидируют «Фармстандарт», «Р-Фарм» и «Ирвин». Однако доля поставок этих компаний составляет 20% рынка, в то время как в прошлом году она составляла 27%.