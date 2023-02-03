Объем поставок готовых препаратов в рублях в 2022 году увеличился на 6,2%

В 2022 году общий объем поставок готовых лекарственных препаратов (ГЛП) в Россию достиг 838,9 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Этот объем на 6,2% больше, чем обеспечили участники внешнеэкономической деятельности по итогам 2021 года. Натуральная динамика при проведении расчетов в упаковках отрицательная – отгрузки сократились на 8,7%. Однако, учитывая санкционные ограничения, резкие колебания спроса в прошлом году и в целом очень высокую базу 2021 года, сам по себе данный результат можно воспринимать скорее позитивно, отмечают аналитики RNC Pharma.

Поставки in-bulk за период исчислялись суммой в 184 млрд руб., при этом рублевая динамика в рамках категории даже выше, чем в отношении готовых лекарственных препаратов (9,2%). Натуральные объемы, впрочем, тоже падали, причем речь идет о сокращении поставок на 34,3% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего в 2022 году было ввезено 1,49 млрд единиц нерасфасованных препаратов.

Поставки готовых препаратов и in-bulk по итогам декабря 2022 года синхронно сокращались как в денежном (-8,3% по ГЛП и -10,3% по нерасфасованным препаратам), так и в натуральном выражении. При этом если отгрузки готовых форм относительно декабря 2021 года сократились на 7,9% (в упаковках), то ввоз in-bulk рухнул на 69% – это абсолютный минимум прошлого года. В целом подобная картина для декабря не характерна, поскольку участники рынка стараются обеспечить необходимый запас перед новогодними каникулами, но на результате сказался относительно высокий уровень активности в ноябре 2022 года, а также высокая база декабря 2021 года. В отношении нерасфасованных препаратов также надо иметь в виду текущую локализационную активность иностранных фармкомпаний, которая в ряде случаев предполагает отказ от ввоза in-bulk в пользу активных фармацевтических ингредиентов, отмечают аналитики.

Общее количество стран — производителей готовых препаратов по итогам 2022 года не изменилось. Отгрузки фиксировались из 56 регионов, а вот количество транзитных направлений несколько выросло: их стало на два больше. Всего в прошлом году Россия получала ГЛП из 52 стран. Наиболее заметной рублевой динамикой характеризовались поставки из таких регионов, как Эстония (рост рублевого объема в 4,8 раза) и Турция (в 2,3 раза). В обоих случаях речь идет прежде всего о транзитном потенциале регионов. Так, основной вклад в динамику отгрузок из Эстонии внесли «Роватинекс» ирландской «Рова Фармасьютикалз» и «Терафлю» от британской «ГСК». Турция помогала отгружать в Россию ряд препаратов «Джонсон и Джонсон», которые достались компании после покупки портфеля индийской «Юник» («Доктор Мом», «Ринзасип», «Метрогил» и др.). Впрочем, ростом объемов поставок характеризовались и локальные производители, в частности турецкая «Уорлд Медицин» кратно увеличила отгрузки, в том числе за счет препаратов «Артоксан», «Кокарнит» и др. Наиболее заметное сокращение объема поставок фиксировалось в отношении Голландии (-32%), причем фактически полностью оно связано с изменениями в отношении схемы поставок препарата «Опдиво» («БМС»). В 2022 году он ввозится в нашу страну только через Словению.

Количество стран — поставщиков нерасфасованных препаратов за год также не изменилось: их по-прежнему 37. Транзитных направлений даже стало на три меньше, отгрузки велись из 30 регионов. Впрочем, роль отдельных направлений изменилась кардинальным образом, сообщили в RNC Pharma. Так, отгрузки через Литву увеличились в 2614 раз, в основном за счет поставок in-bulk компании «Новартис», в частности препаратов «Рисарг» и «Мекинист», упаковка которых в России локализована на предприятии «Скопинфарм» группы «Фармимэкс».

Динамика объемов поставок ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017—2022 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)