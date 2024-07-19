Обновлен порядок подтверждения целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности

Минпромторг утвердил приказ № 1243 от 27.03.2024 об организации в министерстве работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности.

Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности поручили в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство рассматривать следующие документы от заявителя:

заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности;

копии контрактов, предусматривающих ввоз и целевое назначение декларируемого товара на территорию России;

копии договоров с посредником;

сведения о технических характеристиках товара;

технические описания, паспорт товара;

сведения об ориентировочных сроках ввода товара в эксплуатацию.

В течение пяти рабочих дней после окончания рассмотрения документов Минпромторг должен подготовить проект письма о подтверждении целевого назначения товара или о невозможности целевого назначения. В течение пяти рабочих дней после дня подписания такого письма уполномоченным замминистра промышленности и торговли обеспечивается направление документа заявителю.

Контроль за исполнением приказа обеспечивает замминистра торговли и промышленности Екатерина Приезжева.

Согласно документу прошлый приказ Минпромторга № 3766 от 24.09.2018 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности» утрачивает силу.