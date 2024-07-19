Обновлен порядок подтверждения целевого назначения ввозимого оборудования для медпромышленности
Минпромторг утвердил приказ № 1243 от 27.03.2024 об организации в министерстве работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности.
Департаменту развития фармацевтической и медицинской промышленности поручили в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство рассматривать следующие документы от заявителя:
- заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения оборудования для медицинской промышленности;
- копии контрактов, предусматривающих ввоз и целевое назначение декларируемого товара на территорию России;
- копии договоров с посредником;
- сведения о технических характеристиках товара;
- технические описания, паспорт товара;
- сведения об ориентировочных сроках ввода товара в эксплуатацию.
В течение пяти рабочих дней после окончания рассмотрения документов Минпромторг должен подготовить проект письма о подтверждении целевого назначения товара или о невозможности целевого назначения. В течение пяти рабочих дней после дня подписания такого письма уполномоченным замминистра промышленности и торговли обеспечивается направление документа заявителю.
Контроль за исполнением приказа обеспечивает замминистра торговли и промышленности Екатерина Приезжева.
Согласно документу прошлый приказ Минпромторга № 3766 от 24.09.2018 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности» утрачивает силу.
Нет комментариев
Комментариев: 0