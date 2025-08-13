БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Оборот БАД без документов о качестве предложили блокировать с марта 2026 года

13.08.2025
17:24
Дина Коблова
Блокировать оборот БАД без документов о качестве с 1 марта 2026 года предложил Минпромторг. Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов деятельности.
Минпромторг разработал изменения в документы по вопросам прослеживаемости оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 26 августа.

Изменения вносятся в Правила маркировки биодобавок (утверждены Постановлением Правительства РФ № 886 от 31.05.2023). Согласно изменениям, производители БАД должны будут указывать код причины постановки на учет (кроме ИП) и глобальный идентификатор адресного объекта в федеральной информационной адресной системе.

Уже зарегистрированные участники должны будут внести эти данные до 1 апреля 2026 года. При изменении адреса или реквизитов обновить сведения в системе необходимо в течение 10 рабочих дней.

Согласно проекту, с 1 марта 2026 года система будет автоматически проверять:

  • наличие свидетельства о госрегистрации БАД в реестрах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или Роспотребнадзора;
  • актуальность документа (аннулированные или приостановленные свидетельства приведут к отказу в регистрации товара).

Роспотребнадзор будет ежедневно передавать в систему мониторинга данные о свидетельствах госрегистрации (номер, статус и дату), а также сведения об аннулированных документах.

Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов предпринимательской деятельности. С 1 марта 2026 года оператор системы мониторинга откажет в регистрации БАД, если:

  • нет уведомления о начале деятельности в реестре;
  • заявленные виды деятельности не совпадают с указанными в уведомлении.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
