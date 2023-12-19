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Общественная палата предложила...

Общественная палата предложила запретить продавать спиртосодержащие лекарства по ночам

19.12.2023
10:39
Артем Косенок
В Общественной палате предложили ограничить продажу лекарств с содержанием этанола выше 30%. В частности, их стоимость нужно довести до минимальной цены на водку, а также ограничить время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем.
Фото: Ринат Васбеев

Цены на лекарственные средства с содержанием этилового спирта выше 30%, предназначенных для употребления внутрь, намерены повысить. Их стоимость в Общественной палате предлагают довести до минимальной цены на водку. Также, по мнению общественников, необходимо ограничить время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. Такие меры обсуждаются в контексте повышения продолжительности жизни населения, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на доклад «Демография-2030». 

Издание отмечает, что в список спиртосодержащих лекарств попадут не только настойки, но и корвалол, а также, например, жидкости для профилактики пародонтита, стоматита, воспаления десен.

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, напомнил и о попытках властей ужесточения оборота спиртосодержащих лекарств. Он считает, что бороться нужно не с аптеками, а с заводами, которые под видом лекарственных препаратов делают нелегальный алкоголь и разливают его.

«Новые запреты, под которые могут попасть и популярные медицинские препараты, приведут к тому, что мы получим массовый протест от общества. Конечно, такая мера не будет реализована. Но она оставит неприятное послевкусие», — рассказал изданию 

Также Общественная палата предложила и другие меры для сокращения смертности от алкоголя: запрет любой онлайн-торговли алкогольными напитками, сокращение времени продаж алкоголя крепче 15 градусов, повышение минимальной стоимости и индексация акцизов на 5—7% выше, чем уровень инфляции.

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