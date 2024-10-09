Общественники предложили ввести уголовную ответственность для маркетплейсов

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в правительство предложение усилить госрегулирование маркетплейсов, в том числе установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

«Маркетплейсы в погоне за прибылью продолжают сознательно пренебрегать надлежащим контролем за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами, игнорируя имеющиеся инструменты и стремясь любыми средствами (в том числе за счет безопасности потребителей) нарастить свои обороты. Отсутствие должного контроля приводит к усугублению проблемы распространения нелегальных практик, в том числе в сфере реализации таких чувствительных и опасных для здоровья категорий товаров, как БАД, а также делает маркетплейсы привлекательными для реализации иных видов нелегальной продукции», — сказано в письме.

Общественники просят установить обязательную проверку маркетплейсами документов о соответствии продукции, а также ввести административную ответственность за допуск к реализации нелегальной продукции, «если нелегальный характер мог быть выявлен путем использования государственных информационных систем и (или) путем запроса у поставщика соответствующих документов и сведений».

Руководителей онлайн-площадок предлагается привлекать к административной или уголовной ответственности за реализацию запрещенной продукции и товаров с запрещенными компонентами, если они указаны в карточке товаров, а также к административной ответственности, если цифровая платформа допустила на площадку нелегальных продавцов продукции, которая подлежит маркировке.

Аппарат правительства получил письмо ОПИ, направил его на рассмотрение в профильные подразделения — Роспотребнадзор, Минцифры и Роскомнадзор.

О проблемах по контролю БАД и спортивного питания рассказала ТАСС и замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. «Проблема в том, что существует переток: зачастую БАД продаются под видом пищевых добавок, спортивного питания. И здесь надо думать о введении мер регулирования, контроля за этими категориями продукции», — подчеркнула она. Эти вопросы уже обсуждались на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщила замминистра.

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внесли в Госдуму в марте этого года. Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Кроме того, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары. А с 1 декабря в России могут начать проверять фактическую производственную деятельность производителей биодобавок.

Участники рынка и эксперты все чаще находят на маркетплейсах незарегистрированные БАД или лекарства под «маской» биодобавок. «ФВ» разобрался, какие требования предъявляют к биодобавкам.