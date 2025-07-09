Общественный совет при Росздравнадзоре предложил продлить эксперимент по маркировке медизделий

Ход эксперимента по маркировке шприцев, пробирок, салфеток, инфузионных систем должен быть закончен 31 августа. Однако выяснилось, что упаковочные материалы, печатное и считывающее оборудование и расходные материалы к нему по своим техническим характеристикам в большинстве случаев не соответствуют требованиям маркировки. Они не гарантируют считываемость кода в течение требуемого законодательством пятилетнего срока. Об этом сообщили участники совещания по подведению промежуточных итогов эксперимента, сообщили в Общественном совете при Росздравнадзоре.

«Вопросы у производителей и импортеров вызывают ситуации, когда медицинские изделия агрегированы групповой упаковкой, а разработка ЦРПТ соответствующего функционала требует дополнительных временных затрат. Наравне с этим отмечается рассинхронизация между данными и понятийным аппаратом систем GS1 Russia и «Национальный каталог товаров», — говорится в сообщении.

Участники обсуждения сошлись во мнении о необходимости продления сроков эксперимента до достижения необходимого уровня технической и организационной готовности всеми участниками процесса.

«Рабочая группа по фармацевтике действует более 6 лет и показала свою эффективность при решении возникающих вопросов технического, юридического и межведомственного характера. Этот опыт полезно применить и для медицинских изделий. Участники группы должны сосредоточиться на решении конкретных проблем, не бояться предлагать нестандартные решения. Такая группа — это и востребованная площадка обмена опытом производителей — участников эксперимента», — отметил председатель Общественного совета Виктор Дмитриев.

В марте 2024 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке презервативов, шприцев, масок, филлеров, аппаратов ИВЛ и инфузионных систем. Оператором пилотного проекта выступил ЦРПТ.