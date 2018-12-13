Обсуждение законопроекта об интернет-торговле лекарствами переносится на следующий год  

«Нам необходимо отточить формулировки, чтобы исключить возможные негативные последствия правоприменения, и вернуться к обсуждению данного вопроса в январе 2019 года перед рассмотрением законопроекта во втором чтении», – отметил на рабочем совещании по обсуждению законопроекта № 285949-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

В совещании приняли участие: директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России , начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, а также представители Российской ассоциации электронных коммуникаций.

Разработанный Минздравом законопроект о продаже лекарств в интернете был принят в первом чтении в декабре 2017 г.

Как писал «ФВ» ранее, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направляла письма в Комитет по экономической политике и Комитет по охране здоровья Госдумы с просьбой ускорить принятие законопроекта, а также обращалась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой включить разработку законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами в план федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» госпрограммы «Цифровая экономика», которую курирует чиновник.