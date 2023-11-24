Обвиняемый в убийстве одного из создателей «Спутника» предстанет перед судом

Следственный комитет по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве старшего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Андрея Ботикова (ч.1 ст.105 УК РФ), а также краже (ст.158 УК РФ), сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Как сообщалось ранее, убийство произошло 2 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Рогова в городе Москве. 29-летний Алексей Змановский в ходе бытовой ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры Ботикова. После этого обвиняемый похитил имущество на сумму свыше 300 тысяч рублей и скрылся.

В ходе допроса мужчина признал вину, ему предъявлено обвинение. В рамках расследования установлено, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ботиков указан как соавтор патента на вакцину «Спутник V». В июне 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Андрея Ботикова за активное участие в создании препарата, он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.