Обзор регуляторных одобрений препаратов в Европейском союзе и США

За неделю с 21 по 26 апреля регуляторы США и Европейского союза одобрили восемь новых препаратов. Среди них Tepezza (teprotumumab) — первый и пока единственный таргетный препарат для лечения офтальмопатии при болезни Грейвса.

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