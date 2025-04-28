Обзор регуляторных одобрений препаратов в Европейском союзе и США
28.04.2025
16:07
За неделю с 21 по 26 апреля регуляторы США и Европейского союза одобрили восемь новых препаратов. Среди них Tepezza (teprotumumab) — первый и пока единственный таргетный препарат для лечения офтальмопатии при болезни Грейвса.
Фото: 123rf.com
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
-
Penpulimab-kcqx
- Компания-разработчик: Akeso Biopharma.
-
Показания:
- первая линия лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или метастатической некератинизирующей назофарингеальной карциномой (НФК) в комбинации с химиотерапией (цисплатин или карбоплатин и гемцитабин);
- применение для взрослых с метастатическим некератинизирующим раком носоглотки, у которых опухоль продолжает прогрессировать во время или после курса химиотерапии на основе платины или другой терапии.
- Механизм действия: блокирует рецептор программируемой клеточной смерти-1 (PD-1), что позволяет иммунной системе активнее бороться с новообразованием.
- Результаты клинических испытаний: III фаза исследования с участием 291 пациента. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 9,6 месяца в группе препарата и семь месяцев в группе плацебо. Выживаемость без прогрессирования заболевания наблюдалась у 31% испытуемых, получавших penpulimab-kcqx, и у 11% пациентов, которым давали плацебо.
- Побочные эффекты: иммуноопосредованные, в том числе пневмонит, колит, гепатит, эндокринопатии, нефрит с почечной дисфункцией и кожные реакции. Наиболее частые: тошнота, рвота, гипотиреоз, запор, снижение аппетита и веса, кашель, усталость, сыпь.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) при EMA рекомендовал к одобрению Европейской комиссией (ЕК):
-
Alyftrek (deutivacaftor+ тезакафтор+vanzacaftor)
- Компания-разработчик: Vertex Pharmaceuticals.
- Показание: лечение муковисцидоза у пациентов старше шести лет, имеющих как минимум одну мутацию не I класса в гене трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR).
- Механизм действия: vanzacaftor и тезакафтор связываются с различными участками CFTR, увеличивая его количество на поверхности клетки; deutivacaftor улучшает активность дефектного белка CFTR, делая слизь и пищеварительные соки менее густыми.
- Результаты клинических испытаний: III фаза двух рандомизированных двойных слепых исследования показали улучшение функции легких после получения препарата. Оценивали по объему форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) после 24 недель лечения. Alyftrek показал не меньшую эффективность по сравнению с «Трикафтой» (ивакафтор+ тезакафтор+элексакафтор), известной как Kaftrio в ЕС.
-
Побочные эффекты: наиболее частые — головная боль и диарея.
-
Attrogy (diflunisal)
- Компания-разработчик: Purpose Pharma.
- Показание: лечение наследственного транстиретинового амилоидоза (hATTR) у взрослых пациентов с полинейропатией 1-го или 2-го типа. При заболевании аномальные белки (амилоиды) накапливаются в тканях организма, в частности нервах, вызывая их повреждение.
- Механизм действия: diflunisal стабилизирует тетрамер транстиретина (TTR), предотвращая его распад на мономеры, который ведет к амилоидозу.
- Результаты клинических испытаний: III фаза исследования показала способность замедлять прогрессирование болезни через два года лечения по сравнению с плацебо. Оценивали по комплексной шкале выраженности полинейропатии, которая включает обследование мышечной силы, рефлексов, чувствительности и семь дополнительных нейрофизиологических тестов (NIS+7) .
-
Побочные эффекты: в основном желудочно-кишечные.
-
Duvyzat (givinostat)
- Компания-разработчик: Italfarmaco.
- Показание (условное одобрение): лечение мышечной дистрофии Дюшенна у пациентов старше шести лет, которые могут ходить. Параллельно должны назначаться кортикостероиды.
- Механизм действия: givinostat — ингибитор гистондеацетилазы (HDAC), который модулирует неконтролируемую активность этого фермента в мышцах, уменьшая повреждение мышечных волокон, хроническое воспаление, фиброз и отложение жира.
- Результаты клинических испытаний: III фаза исследования EPIDYS с участием 179 мальчиков старше шести лет. Препарат замедлил ухудшение двигательной функции: у пациентов, получавших его, за полтора года среднее время подъема по четырем ступеням увеличилось на 1,25 секунды, тогда как в группе плацебо — на 3,03 секунды.
-
Побочные эффекты: диарея, боли в животе, тромбоцитопения, рвота, гипертриглицеридемия и лихорадка.
-
Sephience (sepiapterin)
- Компания-разработчик: PTC Therapeutics.
- Показание: лечение гиперфенилаланинемии у взрослых и детей с фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, при котором организм не может правильно перерабатывать аминокислоту фенилаланин, что приводит к ее накоплению в крови. Без лечения это может вызвать серьезные проблемы с нервной системой.
- Механизм действия: улучшает стабильность фермента фенилаланингидроксилазы и увеличивает внутриклеточные концентрации тетрагидробиоптерина, благодаря чему снижается уровень фенилаланина в крови.
- Результаты клинических испытаний: III фаза исследования показала значительное снижение уровня фенилаланина в крови через полтора месяца по сравнению с плацебо.
-
Побочные эффекты: инфекция верхних дыхательных путей, головная боль, диарея, боли в животе, гипофенилаланинемия и изменение цвета кала.
-
Tepezza (teprotumumab)
- Компания-разработчик: Amgen.
- Показание: лечение взрослых с умеренной и тяжелой формой тиреоидной офтальмопатии (болезни Грейвса). Это первое средство от редкого аутоиммунного заболевания, вызывающего воспаление мышц и тканей вокруг глаз и за ними.
- Механизм действия: блокирует рецептор инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1R), что тормозит прогрессирование заболевания.
- Результаты клинических испытаний: III фаза четырех исследований (в трех — 225 человек с активной формой заболевания, в одном — 62 пациента с хронической). Через 24 недели у пациентов отмечено значительное уменьшение экзофтальма (на 2—2,3 мм у 83% испытуемых, получавших препарат, и 10% — плацебо) и общей активности заболевания (у 59% испытуемых, получавших препарат, и 21% — плацебо).
-
Побочные эффекты: мышечные спазмы, диарея, алопеция, гипергликемия, повышенная утомляемость, тошнота, головные боли, нарушения слуха.
-
Ziihera (zanidatamab)
- Компании-правообладатели: Jazz Pharmaceuticals и BeiGene (изначально разработан Zymeworks).
- Показание (условное одобрение): лечение взрослых с нерезектабельным местнораспространенным или метастатическим HER2-положительным раком желчных протоков.
- Механизм действия: биспецифическое антитело связывает одновременно два эпитопа на рецепторе HER2, вызывая фагоцитоз опухолевых клеток.
-
Результаты клинических испытаний: IIb фаза исследования HERIZON-BTC-01 (62 пациента с HER2). Объективный ответ — 41%, медиана продолжительности ответа — 12,9 месяца, медиана общей выживаемости — 15,5 месяца. Для сравнения: при стандартной химиотерапии медиана выживаемости — шесть-девять месяцев.
-
Oczyesa (octreotide)
- Компания-разработчик: Camurus AB.
- Показание: поддерживающая терапия при акромегалии у взрослых — болезнь, которая вызывает чрезмерный рост организма.
- Механизм действия: синтетический аналог соматостатина, который подавляет повышенную выработку гормона роста.
- Результаты клинических испытаний: III фаза двух исследований. Подтвердили нормализацию уровня гормона роста по сравнению с плацебо, второе — стойкость терапевтического эффекта, улучшение симптомов, качества жизни и удовлетворенность лечением по сравнению со стандартной терапией.
- Побочные эффекты: нарушения ЖКТ, нервной системы, метаболизма, реакции в месте инъекции.
CHMP также рекомендовал расширение показаний для 10 уже зарегистрированных в ЕС препаратов:
- «Адцетрис» (Takeda, брентуксимаб ведотин) — ранее одобрен для CD30+ лимфомы Ходжкина; новое показание: системная анапластическая крупноклеточная лимфома.
- «Адемпас» (Bayer, риоцигуат) — ранее одобрен для лечения взрослых с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) и хронической тромбоэмболической легочной гипертензией; новое показание: ЛАГ у детей старше шести лет.
- Amvuttra (Alnylam, vutrisiran) — ранее одобрен для лечения наследственного ATTR-амилоидоза с полинейропатией; новое показание: лечение кардиомиопатии при ATTR-амилоидозе.
- «Калквенс» (AstraZeneca, акалабрутиниб) — ранее одобрен для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза; новое показание: в комбинации с химиотерапией лечение мантийноклеточной лимфомы у пациентов, которым противопоказана трансплантация стволовых клеток.
- Cystadrops (Recordati Rare Diseases, mercaptamine) — ранее одобрен для лечения цистиноза у взрослых и детей от двух лет; новое показание: лечение детей с шести месяцев.
- Jivi (Bayer, damoctocog alfa pegol) — ранее одобрен для лечения гемофилии A у пациентов старше 12 лет; новое показание: применение с семи лет.
- Veklury (Gilead Sciences, remdesivir) — ранее одобрен для лечения COVID-19; новое показание: высокий риск развития тяжелой формы болезни.
- Vyvgart (Argenx, эфгартигимод альфа, ранее одобрен для внутривенного применения при генерализованной миастении гравис; новое показание: подкожная форма введения.
- «Ксофлюза» (Roche, балоксавир марбоксил) — противогриппозное средство, которое применяют для лечения и постконтактной профилактики пациентов старше одного года; новое показание: применение среди младенцев старше трех недель.
- Seqirus (Seqirus) — зоонозная вакцина против гриппа H5N8 для совершеннолетних пациентов; новое показание: применение среди детей с шести месяцев.
CHMP — предварительный этап перед окончательным одобрением ЕК. Окончательное решение обычно принимается через два-три месяца и почти всегда соответствует рекомендации CHMP.
Нет комментариев
Комментариев: 0