Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   

Госдума

- Законопроект № 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

- Законопроект № 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2018 № 1390 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 31.10.2018 г. № 749 «Об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России».

- Проект приказа Минздрава России «‎«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга РФ от 24.09.2018 № 3766 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтверждению целевого назначения ввозимого оборудования для медицинской промышленности».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу ‎Российской Федерации «Развитие фармацевтической ‎и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы».

Коллегия ЕЭК

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 171 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных лиц производителей лекарственных средств Евразийского экономического союза”».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 172 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных лекарственных средств, не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифицированных и (или) контрафактных лекарственных средств, выявленных на территориях государств – членов Евразийского экономического союза”».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 173 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по выявленным нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные средства, включающей сообщения о неэффективности лекарственных средств”».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 174 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарственным средствам”».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 175 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единого реестра фармацевтических инспекторов Евразийского экономического союза“».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 176 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации“».

- Распоряжение Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 г. № 177 «О введении в действие общего процесса “Формирование, ведение и использование единой информационной базы данных мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий“».

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 20.11.2018 № 7911 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов».

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации образцов биологических материалов человека (за исключением биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, и биологического материала человека, полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования), гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов».

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее компонентов (за исключением образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов)».