Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1347 от 28.07.2022 «О государственной поддержке российских организаций промышленности в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции».

Документом устанавливаются новые меры поддержки для стимулирования сбыта высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. За счет субсидий производители и поставщики смогут компенсировать до 80% затрат на ее транспортировку на внешние рынки. В перечень такой продукции входят лекарственные средства и интермедиаты для их производства, зубоврачебные пасты и воски, перевязочные и гигиенические средства и т.д.

– Постановление № 1310 от 22.07.2022 «Об утверждении перечня электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов».

Согласно документу, производители медицинского оборудования получат льготу по налогу на прибыль. Для них будет предусмотрена ставка в 3%. Льготный тариф страховых взносов составит 7,6%. В перечень оборудования вошли аппараты рентгеноскопические (флуороскопические) и рентгенографические, а также аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки.

Минпромторг

– Приказ № 3042 от 21.07.2022 «О внесении изменений в Перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 апреля 2022 г. № 1532».

Ведомство обновило перечень товаров для параллельного импорта: в него включены реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака (бренд Miltenyi Biotec). В список исключений для параллельного импорта косметики включили новые бренды. Под защитой оказалось более 20 товарных марок, в том числе Avon, Dove, «Чистая линия», Bioderma, Bring Green и многие другие.