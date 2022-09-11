Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление Правительства РФ № 1558 от 05.09.2022.

Документом вводятся новые условия предоставления предприятиям фармацевтической и медицинской отраслей льготных банковских гарантий. Механизм поддержки распространяется на все предприятия этих отраслей. В частности, к ним относятся предприятия малого и среднего бизнеса, включая дистрибьюторов и аптечные сети. Кроме того, инициатива предусматривает снижение льготной ставки вознаграждения за выдачу банковских гарантий для принципалов до 0,5% годовых.

Росздравнадзор

– Информация для подготовки пакетной загрузки сведений в соответствии с приказом Росздравнадзора от 25.11.2021 № 11020.

Служба проинформировала производителей и импортеров медизделий о порядке предоставления сведений о выведенных на рынок медицинских изделиях. Сервис разработан в соответствии с требованиями приказа Росздравнадзора от 25.11.2021 № 11020 о посерийном, поштучном учете медицинских изделий, выведенных на рынок. Доступ к нему будет осуществляться через личный кабинет заявителя на сайте Росздравнадзора.

Минпромторг и Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Министерством здравоохранения Российской Федерации Министерству промышленности и торговли Российской Федерации сведений о лекарственных средствах, указанных в части 5 статьи 18 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Документ определяет порядок запроса доступа Минпромторга к коммерческой тайне производства лекарств. Так, ведомство будет направлять в Минздрав запрос, в котором будут указаны: полное наименование производителя лекарственного средства, наименование препарата в соответствии с регистрационным удостоверением, реквизиты регистрационного удостоверения и т.д.