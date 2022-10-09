Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

– Законопроект № 173061-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом» (в части осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом).

В Госдуме поддержали изменения к законопроекту о проведении в России эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Документ одобрен во втором и третьем чтении. В частности, контролировать соблюдение порядка проведения эксперимента будет Росздравнадзор в рамках государственного контроля. Предложения экспертов фармрынка в документе не отражены.

Правительство

– Постановление Правительства № 1728 от 30.09.2022 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 г. № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов».

Документом вводится запрет на автомобильные грузоперевозки по территории России из недружественных стран (члены Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия и Украина). Под исключение попала фармацевтическая продукция, а также медицинские и хирургические инструменты.

– Постановление Правительства № 1743 от 01.10.2022 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336».

Правительство продлило мораторий на проведение плановых проверок для большинства компаний на 2023 год. Инспекции в плановом порядке будут проводить только на предприятиях с чрезвычайно высоким и высоким риском деятельности. Среди аптек и фармдистрибьюторов таких компаний нет.

– Постановление Правительства № 1745 от 03.10.2022 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616».

Региональные и муниципальные власти смогут самостоятельно закупать необходимые для нужд Минобороны товары. К ним относятся лекарства, медизделия и средства личной гигиены. Закупки будут проводиться на основании заявок министерства и подведомственных ему структур.

– Постановление Правительства РФ № 1759 от 04.10.2022 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».

Документ продлевает сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а также их упрощенное получение или переоформление в 2023 году.

ЕАЭС

– Проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46».

Предлагается установить возможность государствам-участникам ЕАЭС переходить на регистрацию медизделий по национальной процедуре, если для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в условиях военных действий или развития эпидемий возникает дополнительная потребность в таких изделиях. Гибкий механизм регистрации также допустимо использовать при риске дефицита медизделий в случае введения санкций в отношении хотя бы одной из стран Союза.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием, полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием».

Согласно проекту приказа, иностранные специалисты как с незаконченным высшим фармобразованием, начиная с третьего курса, так и завершившие обучение в иностранном вузе могут быть допущены к работе фармацевтами на основании диплома специалиста (бакалавра) по специальности «Фармация», после подтверждения (признания) его соответствия российским аналогам. Кроме того, такие специалисты должны сдать экзамен.

– Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140».

Сведения о фармацевтических организациях и их работниках намерены вносить в «Федеральный регистр медицинских работников». Также ведомство предлагает вносить в реестр данные об обучающихся по образовательным программам среднего и высшего профессионального фармацевтического образования.