Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление Правительства РФ № 1781 от 07.10.2022 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции».

Документ вносит изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции. Был расширен перечень таких товаров. В частности, в него попали ветеринарные вакцины, различные виды медизделий для протезирования, слуховые аппараты и кардиостимуляторы.

– Распоряжение Правительства РФ № 2879 от 30.09.2022.

Правительство выделило из резервного фонда подведомственному ФМБА Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток и предприятию по производству бактерийных препаратов (СПбНИИВС) субсидию в размере 429,8 млн руб. Субсидия предназначена для осуществления расходов по проведению клинических исследований иммунобиологического препарата и вакцин. В их числе «МИР 19» и «Конвасэл».

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении Правил предоставления субъектам обращения донорской крови и (или) ее компонентов компенсации расходов на выполнение работ по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов в целях передачи для производства лекарственных средств и (или) медицинских изделий (включая методику расчета такой компенсации)».

Минздрав предлагает установить фармпроизводителям лимиты на оплату расходов медучреждений на заготовку компонентов крови для производства препаратов. Согласно документу, максимальная сумма компенсации составит 10 430 руб. за 1 литр крови и (или) ее компонента. Из них 8950 руб. – это расходы на саму заготовку, а 1480 руб. – затраты на хозяйственную часть.

– Проект постановления «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов».

Документ может изменить порядок направления в лицензирующий орган необходимых для получения лицензии документов. Так, заявитель сможет подавать их через портал госуслуг. Кроме того, Минздрав предлагает сократить сроки проведения оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям до пяти рабочих дней. Если он осуществляет деятельность на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) – до 20 дней.

– Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 «Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов».

Документ продлевает срок действия постановления № 441 до 1 января 2024 года. Также он регулирует особенности обращения лекарств, предназначенных для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, вносятся поправки, позволяющие изменять состав штаммов вакцин для профилактики COVID-19.

Минфин

– Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предлагается освободить от НДС реализацию «Кругу добра» незарегистрированных препаратов и их последующую передачу в медицинские организации.