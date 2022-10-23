Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент

– Федеральный закон № 405 от 20.10.2022 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов. Он будет проходить с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в трех регионах страны — Москве, Московской и Белгородской областях.

Правительство

– Постановление Правительства РФ № 1839 от 15.10.2022 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353».

С компаний временно сняли требования к количеству работников, обязательных для получения разрешения на деятельность, в том числе фармацевтическую. Взамен мобилизованных сотрудников предприятиям необходимо будет в течение полугода найти новых работников. При этом за старыми сотрудниками сохранятся рабочие места.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении формы документа о получении лекарственного препарата для медицинского применения, отпускаемого по рецепту на лекарственный препарат, лицом, указанным в рецепте (законным представителем, уполномоченным лицом), в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

В форме документа будут указываться фамилия, имя и отчество получателя, его телефонный номер, адрес, дата и время доставки. Помимо названия препарата, есть разделы для заполнения информации о лекарственной форме, дозировке, фасовке, количестве и цене. Также покупатель должен будет подтвердить, что у него нет претензий к аптеке или курьеру, расписавшись в соответствующей графе.

– Проект постановления «Об утверждении критериев включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

Ведомство предлагает исключить ряд лекарственных средств из эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. В их числе препараты, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, являющиеся антипсихотическими средствами, анксиолитиками, снотворными и седативными средствами, а также применяемые для прерывания беременности.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 308».

Документом предлагается отсрочить на два года исполнение обязательств по субсидиям для фармпромышленности. Также на подобную меру смогут претендовать компании, в которых мобилизовано более 15% сотрудников. Кроме того, проект постановления распространяется и на исполнителей или соисполнителей первого ‎и второго уровней государственного оборонного заказа в соответствии ‎с госконтрактами, но при условии, что поступления по этим контрактам были увеличены после 24 февраля 2022 года ‎и составляют более 20% валовой выручки получателя субсидии.

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документом предлагается внести правки в перечень медицинских изделий, для которых устанавливается минимальная доля госзакупок на 2023 год. В частности, в список добавили хирургические резиновые перчатки и электрокардиографы. В то же время из него исключили магнитно-резонансные томографы и расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких.