Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом, содержащего требования к медицинским организациям и аптечным организациям, являющимся участниками эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом, требования к доставке таких лекарственных препаратов гражданам, правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

Документом предлагается ввести порядок проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Так, для участия в нем аптеки должны владеть лицензией на фармдеятельность не менее одного года, иметь сайт и службу доставки. Выдавать разрешение на онлайн-торговлю и вести реестр организаций, принимающих участие в эксперименте, будет Росздравнадзор.

— Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467».

Документом предлагается исключить квалификационные требования к фармацевтическим и медицинским работникам из «белого списка» обязательных требований. Это позволит оперативно вносить в него изменения и расширить круг специальностей, доступных для профессиональной переподготовки после ординатуры, чтобы быстрее обучать «узких» специалистов.

Минпромторг

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 5 августа 2021 г. № 3064 «Об утверждении типовой формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности и типовой формы соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с организацией, представляющей аффилированные с ней организации».

Минпромторг доработает типовое соглашение о порядке субсидирования производителей в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Предлагается расширить права и обязанности сторон такого соглашения в случае расширения условий участия в программе.