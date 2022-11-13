Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «Об утверждении требований к зарегистрированному на территории Российской Федерации лекарственного препарату, применяемому в соответствии с показателями (характеристиками) лекарственного препарата, не указанными в инструкции по его применению, включение которого допускается в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации».

Согласно документу включение препарата офф-лейбл в стандарты медпомощи детям и клинические рекомендации допускается при соблюдении одновременно двух условий. Так, их эффективность и безопасность подтверждаются клиническими исследованиями и (или) данными научных исследований, опубликованных в научных журналах, индексируемых в международных базах данных. Также они должны иметь более высокую эффективность при сохранении безопасности либо более высокую безопасность при сохранении эффективности, чем препарат, применяемый по показаниям.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документом предлагается запретить закупку иностранных электрических кресел-колясок для государственных и муниципальных нужд. Проект вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 616 от 30.04.2020.

– Проект постановления «О внесении изменений в раздел VII приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719».

Ведомство определило стадии производства электрических кресел-колясок, необходимые для подтверждения отечественного происхождения средств реабилитации. Оценку будут осуществлять по совокупному количеству баллов за каждую стадию, осуществленную в России.

ЕЭК

– Решение Совета ЕЭК № 160 от 17.10.2022 «Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке».

Документом утвержден перечень фармтоваров для первоочередного таможенного оформления. Ускоренно ввозить их на территорию союза можно до конца 2023 года. В списке оказались препараты крови человека и животных, иммунологические и биотехнологические препараты, препараты из органов и тканей человека, а также альбумины и нуклеиновые кислоты.