Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 2056 от 14.11.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документом продлен упрощенный порядок внесения изменений в регистрационное досье при дефиците лекарственных препаратов. Он будет теперь действовать до 31 декабря 2023 года. Изменения также внесли в правила ускоренной регистрации таких препаратов, ввоза зарегистрированных лекарств в иностранной упаковке.

– Распоряжение № 3456 от 15.11.2022 «Утвердить прилагаемый перечень продукции (товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) критического импорта, при осуществлении страховой поддержки импорта которой в Российскую Федерацию оказывается государственная гарантийная поддержка».

Документ разработан в рамках программы государственных гарантий страхования ввоза таких товаров, которую в сентябре утвердило правительство постановлением №1672 от 22.09.2022. В сам перечень включили фармацевтическую и медицинскую продукцию по соответствующим кодам ТН ВЭД.

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 135».

Ведомство предлагает запретить в 2023 году проверки медицинских производств надзорными органами. Документ предполагает, что в этот период оценка системы управления качеством медицинских изделий будет проводиться «в добровольном порядке по инициативе производителя».

Госдума

– Законопроект № 237553-8 «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части снижения ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов социально-значимых товаров».

Законопроект предусматривает снижение ставки налога на добавленную стоимость с 10 до 5% на отдельные виды социально значимых товаров, в том числе лекарственные препараты и медицинские изделия российского и зарубежного производства. Документ внесли в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».