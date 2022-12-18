Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Временные методические рекомендации № 17 от 14.12.2022 «Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17».

Ведомство опубликовало новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 с учетом коинфекции вирусами гриппа. В период сезонного подъема заболеваемости всех пациентов с признаками ОРВИ рекомендуется тестировать на наличие COVID-19 и гриппа. При появлении новых респираторных симптомов у пациентов с коронавирусной инфекцией следует проводить обследование на вирус гриппа. В документе также указывается, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа.

– Приказ № 768н от 28.11.2022 «Об утверждении формы документа о получении лекарственного препарата для медицинского применения, отпускаемого по рецепту на лекарственный препарат, лицом, указанным в рецепте (законным представителем, уполномоченным лицом), в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

Ведомство утвердило форму документа для получения рецептурных лекарств от курьера в рамках эксперимента по онлайн-продаже таких препаратов. В частности, в бланке будут указываться фамилия, имя и отчество получателя, его телефонный номер, адрес, дата и время доставки. В сравнении с проектом приказа в документе появились новые графы с кодом заказа и продавцом.

Правительство

– Постановление № 2297 от 14.12.2022 «О внесении изменений в раздел IV Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС. Документ принят в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом. Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.

Президент

­– Указ № 920 от 15.12.2022 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2021 г. № 16 «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» и в состав попечительского совета Фонда, утвержденный этим Указом».

Документом утверждены новые полномочия «Круга добра»: теперь фонд будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет. Также президент утвердил обновления в составе попечительского совета фонда.