Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 2312 от 15.12.2022 «О внесении изменений в перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5».

Документ расширяет перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ, расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции. В их числе — интермедиаты (сырье для фармпромышленности) и дезинфицирующие вещества.

– Распоряжение № 3989-р от 16.12.2022 «О ввозе в установленном порядке не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием тековиримат».

Согласно документу, в 2022—2023 годах в Россию ввезут партию американского лекарства для лечения оспы, в том числе обезьяньей. Всего будет поставлено 200 упаковок незарегистрированного в стране препарата TPOXX (МНН тековиримат). Производителем лекарства является SIGA Technologies, поставлять его будет АО «Фармимэкс».

Президент

– Федеральный закон № 519-ФЗ от 19.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Документ продляет ввоз лекарственных средств в иностранной упаковке до 31 декабря 2024 года.

Госдума

– Законопроект № 261901-8 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Документом предлагается обязать публиковать результаты клинических исследований лекарственных препаратов.

– Законопроект № 232909-8 «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О семеноводстве» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части изменения сроков вступления в силу отдельных положений).

Документ откладывает вступление в силу нового порядка контроля за назначением и применением ветпрепаратов в животноводстве. Поправки начнут действовать с марта 2025 года, а не с марта 2023 года, как предполагалось изначально.

Росздравнадзор

– Приказ № 8700 от 16.09.2022 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств».

Документом утверждены новые чек-листы для проведения проверок в сфере обращения лекарств. В частности, были добавлены вопросы, касающиеся соблюдения правил торговли препаратами дистанционным способом.

ЕЭК

– Решение Совета ЕЭК № 165 «О внесении изменений в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии».

Документом утверждены поправки к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок. В список добавили 81 позицию, включая медицинские изделия.