Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Распоряжение № 4173-р от 24.12.2022 «О внесении изменений в перечни лекарственных средств».

Правительство утвердило перечни лекарственных средств на 2023 год. В Перечень ЖНВЛП включены только пять препаратов, хотя в конце 2021-го и в течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила 19 новых МНН. Перечень для программы ВЗН планировалось пополнить тремя лекарствами, но ни одно из них включено не было.

– Постановление № 2465 от 28.12.2022 «Об утверждении критериев включения лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

Из эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами будут исключены 12 групп. Часть исключений была предусмотрена в поправках к закону об обращении лекарственных средств о проведении эксперимента. Среди них наркотики и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиология, а также термолабильные средства с условиями хранения до 15°С, спиртосодержащие препараты с долей этанола более 25% и лекарственные препараты аптечного изготовления.

– Постановление № 2432 от 26.12.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра» сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Этим же документом расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты и медизделия, закупаемые фондом. В список попали такие страны, как Аргентина, Бразилия, Сингапур, Южная Корея и Япония.

– Распоряжение № 4153-р от 23.12.2022 «О выделении в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации Минздраву России бюджетных ассигнований в размере 69920627,8 тыс. рублей на предоставление гранта в форме субсидии фонду «Круг добра».

Правительство выделило фонду «Круг добра» грант почти в 70 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб., в 2022 году — 63,2 млрд руб. Всего за два года существования «Круг добра» направил на лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями 94 млрд руб.

– Постановление № 2354 от 20.12.2022 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции».

Специальная программа льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции продлена до 30 октября 2023 года. Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это около 5%. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 15,4 млрд руб.

МВД

– Проект поправок к ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Водителей предложили наказывать за употребление лекарственных средств, не относящихся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За прием таких препаратов могут штрафовать или лишать прав.

Минпромторг

– Приказ № 5367 от 20.12.2022 «О внесении изменения в пункт 3 приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 797».

Документ на год продляется разрешительный порядок вывоза ряда медицинских изделий. Правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.