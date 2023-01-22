Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

– Законопроект № 278685-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В Госдуму депутаты и сенаторы внесли законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. Так, фармацевтов будут наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на 200 тыс. руб.

Правительство

– Постановление № 2525 от 29.12.2022 «О внесении изменений в особенности обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера».

Документ разрешает использовать при техобслуживании медицинских изделий комплектующие, которых нет в документации. Это возможно, если безопасность совместного использования подтверждена техническими испытаниями и в случае применимости — токсикологическими исследованиями, проведенными Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора, а также клиническими испытаниями.

– Постановление № 2488 от 28.12.2022 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным в 2022—2024 годах высокотехнологичным, инновационным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке».

Документ обновил правила выдачи льготных кредитов для малого бизнеса в сфере высоких технологий и инноваций. Сокращены сроки подтверждения направления деятельности компании и установлены лимиты на привлечение льготного финансирования.

– Постановление № 2514 от 29.12.2022 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 г. № 308».

Минпромторг сможет продлевать сроки реализации проектов по программам развития фармпромышленности, повышения ее конкурентоспособности и развития науки для попавших под мобилизацию предприятий. Максимальный срок продления – 12 месяцев.