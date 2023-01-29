Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 28 от 17.01.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2022 года № 776».

Правительство продлило на год сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы 2022 года для фармпроизводителей. Отсрочкой по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года смогут воспользоваться аптеки.

– Распоряжение № 111-р от 24.01.2023 «Об изменении перечня спиртосодержащих медицинских изделий».

Правительство добавило в перечень спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие закона о госрегулировании оборота спиртосодержащей продукции, больше 20 новых позиций.

– Постановление № 63 от 23.01.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 и признании утратившим силу отдельного положения Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 года № 1589».

Документ утвердил автоматическое продление на 12 месяцев разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В их числе и производство ветпрепаратов.

Госдума

– Законопроект № 284952-8 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О рекламе».

Документом предлагается запретить теле- и радиорекламу лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Предлагается оставить такую рекламу только на специализированных телеканалах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. Также авторы законопроекта предлагают увеличить время и площадь, отводимые под предупреждение о возможных противопоказаниях.

– Законопроект № 284099-8 «О внесении изменений в статьи 53 и 67 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Законопроект призван ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. Авторы документа в частности предлагают обязать производителей лекарственного препарата для медицинского применения с МНН этанол наносить маркировку на первичную упаковку, вне зависимости от наличия вторичной.

– Законопроект № 285555-8 «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (об освобождении от НДС отдельных видов лекарственных препаратов)».

Законопроект предлагает освободить передачу незарегистрированных в России лекарств фондом «Круг добра» от уплаты НДС.