Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «О внесении изменений в Правила формирования перечня спиртосодержащих медицинских изделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Документом предлагается снять ограничения по обновлению реестра не подлежащих регулированию спиртосодержащих медицинских изделий. Сейчас изменения в перечень вносятся на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год. Минздрав намерен снять эти временные ограничения.

Минпромторг

– Приказ № 5253 от 15.12.2022 «Об утверждении Перечня продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности».

Ведомство включило в перечень продукции фармацевтической и медицинской промышленности для получения субсидий новые позиции. Господдержку можно получить на их производство по программам повышения конкурентоспособности и сертификации на внешних рынках.

– Проект постановления «О государственной поддержке развития выпуска приоритетной промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Документом предлагается выплачивать субсидии на погашение кредитов, полученных на реализацию инвестпроектов, касающихся производства приоритетной продукции. Воспользоваться господдержкой сможет в том числе и фармотрасль.

Госдума

– Законопроект № 289043-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О биомедицинских клеточных продуктах».

Документом предлагается разрешить ввоз незарегистрированных БМКП. Предлагается также скорректировать понятие биомедицинского клеточного продукта, исключив из него высокотехнологичные препараты и трансплататы, а также включить немодифицированные клеточные линии.