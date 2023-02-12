Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Росздравнадзор

– Проект приказа «Об утверждении перечня представляемых документов и требований к их содержанию, формы заключения о возможности (невозможности) использования комплектующих или принадлежностей медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), перечня сведений о комплектующих или принадлежностях медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), публикуемых на официальном сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети «Интернет».

Надзорный орган составил список документов, необходимых для проведения исследований на безопасность совместного использования отсутствующих в документации комплектующих для техобслуживания медизделий. Проектом также предлагается установить перечень сведений для ведения реестра неоригинальных комплектующих и принадлежностей для ремонта и обслуживания медизделий.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении примерной дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников по теме «Правила надлежащей лабораторной практики» (со сроком освоения 72 академических часа)».

Ведомство опубликовало документ об утверждении ‎примерной дополнительной профессиональной программы – ‎программы повышения квалификации фармацевтических и медицинских работников. Срок ее освоения составит 72 академических часа, а темой станут правила надлежащей лабораторной практики.