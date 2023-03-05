Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Распоряжение № 449-р от 22.02.2023 «О направлении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета».

На льготные кредиты производителям приоритетной продукции правительство выделило 1 млрд руб.

– Постановление № 295 от 22.02.2023 «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

Правительство утвердило новую программу предоставления производителям приоритетной продукции льготных кредитов. Документом предусмотрено 19 видов целевых расходов для получения льготного финансирования.

– Постановление № 322 от 28.02.2023 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 137».

Документ продлил пилот по маркировке отдельных видов медизделий до 31 августа 2023 года.

– Постановление № 288 от 21.02.2023 «Об утверждении Правил предоставления субъектам обращения донорской крови и (или) ее компонентов компенсации расходов на выполнение работ по заготовке и хранению донорской крови и (или) ее компонентов в целях передачи для производства лекарственных средств и (или) медицинских изделий, а также методики расчета такой компенсации».

Правительство установило для фармпроизводителей лимиты на компенсацию затрат медучреждений на заготовку плазмы крови для изготовления препаратов. Максимальная сумма составит 10 850 руб. за литр крови.

Минздрав

– Проекты законов «О внесении изменений в статью 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части установления государственной пошлины за выдачу свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе» и «О внесении изменений в статьи 2841 и 33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части регулирования отдельных вопросов аккредитации специалиста и установления государственной пошлины за выдачу свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе».

Ведомство предлагает сделать платным получение бумажного свидетельства об аккредитации специалиста. Размер госпошлины составит 4700 руб. Возможность получить выписку о прохождении аккредитации останется бесплатной.