Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения».

Министерство предлагает заменить индикаторы риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета, исполнению госконтрактов на поставку лекарств и соответствию мест осуществления деятельности.

– Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Минздрав намерен усилить контроль за обращением лекарственных препаратов из списка предметно-количественного учета (ПКУ), включая наркотические средства и психотропные вещества. Для этого ведомство предлагает относить аптеки и склады, которые продают лекарства из перечня ПКУ, к объектам высокой категории риска.

Госдума

– Законопроект № 306574-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ряд депутатов от фракции «Справедливая Россия за правду» предложили ограничить сроки контрактов на поставку лекарств периодом действия патента на них. По подсчетам, из-за действующего законодательства только в 2022 году потери бюджета могут составить более 2,5 млрд руб.

Правительство

– Распоряжение № 485-р от 01.04.2023 «О направлении бюджетных ассигнований в размере 21,4 млрд руб. на финансовое обеспечение в 2023 году предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим предприятиям промышленности и торговли».

На субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли в 2023 году будет направлено более 21,4 млрд руб. Документ позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств. Он коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

Минпромторг

– Проект постановления «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции».

Ведомство предложило методику определения перечня приоритетной продукции, которая попадает под программу льготного кредитования.

Департамент здравоохранения Москвы

– Приказ № 212 от 06.03.2023 «Об утверждении порядка отбора медицинских организаций и аптечных организаций для участия в эксперименте по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом».

Москва установила порядок отбора аптек для эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств.