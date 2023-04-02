Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Распоряжение № 691-р от 24.03.2023 «Об утверждении изменений, которые вносятся в перечень спиртосодержащих медицинских изделий».

Обновлен перечень спиртосодержащих медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и обороту которых не распространяется действие федерального закона о государственном алкогольном регулировании. В списке оказалась 21 новая позиция. Также были сняты временные ограничения по обновлению такого реестра раз в год.

– Постановление № 468 от 24.03.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 1556 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Внесены изменения в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Минздрав России и ЦРПТ должны провести мониторинг выгрузки инструкций. Также сократился срок, в течение которого оператор системы обеспечит производителей лекарств устройствами регистрации эмиссии кодов маркировки или удаленным доступом к таким устройствам, а медорганизации и аптеки — регистраторами выбытия. Теперь он составляет не 45, а 30 календарных дней.

– Проект постановления «Об утверждении перечня критериев, предъявляемых к единственным поставщикам при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, и перечня критериев отбора лекарственных препаратов для медицинского применения».

Документом предлагается утвердить перечень критериев, предъявляемых к единственным поставщикам при осуществлении закупок препаратов для медицинского применения. Также правительство намерено установить перечень критериев отбора таких лекарственных средств.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменения в пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2021 года № 620».

Документом предлагается разрешить закупать медицинские изделия одним лотом в рамках офсетных контрактов.