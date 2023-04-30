Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

– Проект постановления «О порядке приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, включая высокофункциональные протезы и протезно-ортопедические изделия, для ветеранов боевых действий».

Минздрав разработал правила закупки лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации, которая будет проводиться фондом «Защитники Отечества». Принимать решение о формировании соответствующего резерва будет экспертный совет фонда.

– Проект приказа «Об утверждении индикаторов риска нарушений обязательных требований, используемых Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов».

Документ предлагает пересмотреть индикатор риска нарушений обязательных требований. В частности, в соответствующий перечень предлагается добавить пункт о снижении более чем на 10% объема заготовленной донорской крови по итогам календарного года по сравнению с предыдущим календарным годом.

Госдума

– Законопроект № 346362-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обращения с медицинскими отходами».

Документ предлагает распространить нормы закона об отходах производства и потребления на систему обращения с медицинскими отходами, которые уже прошли обезвреживание. Речь идет о медицинских отходах всех классов (А, Б, В, Г).

Минпромторг

– Проект постановления «О представлении президенту Российской Федерации предложения о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности».

Документ вносит изменения в договор о ЕАЭС от 29.05.2014 в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.