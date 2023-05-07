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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

07.05.2023
13:35
Артем Косенок

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Госдума

– Законопроект № 348244-8 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации».

Документ определяет, какие предприятия относить к малым технологическим компаниям. Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр. 

– Законопроект № 350131-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 54 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Документ ограничивает доходы аптек от рекламы лекарственных средств. Максимальный размер платы за услуги по продвижению препаратов будет составлять 5% от цены товара.

Президент

– Федеральный закон № 171-ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Подписан закон об упрощенной регистрации лекарственных препаратов для животных, одобренных для лечения людей. Новые правила начнут действовать с сентября 2023 года. 

– Федеральный закон № 149-ФЗ от 28.04.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 2026 года ветеринарные фармацевты должны будут проходить аккредитацию. Сейчас допуском к работе является сертификат специалиста. 

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